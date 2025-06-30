По данным The Washington Post, источники в правительстве США утверждают, что иранцы выражали удивление по поводу ограниченного масштаба разрушений после удара, санкционированного президентом Дональдом Трампом.

Чиновники Ирана размышляли, почему такая мощная атака не нанесла ожидаемых масштабных повреждений. Несмотря на использование 13-тонных противобункерных бомб и крылатых ракет «Томагавк», значительная часть подземных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане осталась структурно уцелевшей — по сообщениям, были заблокированы только входы, а часть запасов урана успели переместить заранее.

Представители администрации Трампа не отрицали факт наличия перехватов, однако поставили под сомнение способность иранских чиновников оценить реальные последствия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала утечку информации «непрофессиональной» и заявила, что «иранская ядерная программа закончена».

На закрытых брифингах директор ЦРУ Джон Рэдклифф сообщил Конгрессу, что несколько объектов ядерной инфраструктуры были полностью уничтожены, а их восстановление займет годы. Речь идет, в частности, о заводе по переработке урана, критическом для ядерной программы Тегерана.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.