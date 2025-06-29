Трамп заявил, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным

Дональд Трамп стремится вернуть Иран к переговорам о его ядерной программе (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп предположил, что может поддержать отмену санкций против Ирана , если страна станет мирной.

«Если они (иранцы — ред.) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Реклама

Он также отметил, что США пока сохраняют санкции против Ирана.

Заявление президента США стало частью его кампании давления последних дней, направленной на возвращение Ирана к переговорам о ядерной программе.

Удары США по ядерным объектам Ирана — главное

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана.



Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

26 июля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти стран Евросоюза убеждены, что Иран успел вывезти уран с завода по обогащению урана Фордо еще до бомбардировок США. Однако позже президент Трамп заявил, что иранским властям не удалось это сделать.

27 июня телеканал CNN сообщил, что Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана — если посчитает это необходимым.

В то же время, президент США сказал, что не верит, что Иран сможет «в ближайшее время вернуться к ядерной программе» после нанесенных США бомбовых ударов по его ядерным объектам.

Читайте также: Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после ударов США

Администрация продолжает выражать уверенность в успехе ударов, но не предоставила разведывательных данных в поддержку заявления Трампа о том, что ядерная программа Ирана, по его словам, «уничтожена».