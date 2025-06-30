Трамп предположил наличие тайного ядерного объекта в Иране

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустили бы создания ядерного оружия в Иране (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран , вероятно, имеет еще один тайный ядерный объект, который не был уничтожен в результате американских авиаударов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«У них было много объектов — скажем, три основных и, возможно, еще один. Но эти три были для них ключевыми, и мы знали, что они должны будут от них отказаться», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустили бы создания ядерного оружия в Иране, особенно после того, как Тегеран снова заговорил об обогащении урана. По словам Трампа, Иран был «в нескольких неделях» от изготовления ядерной бомбы.

«Иран не должен иметь ядерного оружия. И они не будут иметь его — это была бы катастрофа, и я не позволил бы этого», — подчеркнул Трамп.

Президент также заявил, что Иран вынужден будет принять условия, которые выдвигает Вашингтон. США готовы оставить Ирану мирную ядерную программу в обмен на отказ от обогащения урана, снятие части санкций и возможность получения значительных инвестиций.

Эти заявления прозвучали на фоне информации об ударах США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана, включая объекты в Натанзе и Хузестане.