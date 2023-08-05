В Саудовской Аравии начались переговоры по украинской формуле мира 5 августа, 16:22 Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В сообщении сказано, что встреча продолжает «гуманитарные инициативы и усилия» наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Полномасштабную войну России против Украины телеканал называет «украинским кризисом».



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Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты формулы мира.

Переговоры в Саудовской Аравии — что известно

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне. На переговорах в том числе присутствуют страны Большой семерки, Индия и Китай и страны Глобального Юга.



30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует 5−6 августа провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.



Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

