Участники саммита в Саудовской Аравии поделят между собой пункты формулы мира — Офис президента 4 августа, 23:27 Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

По словам Жовквы, «абсолютно нормально», если страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех пунктов формулы мира. Поэтому одна из задач переговоров в Джидде — «распределить ответственность между странами по соорганизации или солидерству по тому или иному пункту».



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«Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте № 1 о ядерной безопасности. Если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте № 8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны», — сказал он.

Представитель ОП добавил, что ни один из лидеров не спорил с необходимостью украинской формулы мира. Он также заявил, что Украина учитывает «рациональные пожелания партнеров» при работе над формулой мира, поэтому сейчас звучит все меньше «так называемых альтернативных предложений, мнений по миру».

Ранее Китай подтвердил, что будет участвовать в переговорах в Джидде. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «суперпрорывом» и «исторической победой». Также известно, что на встрече будет присутствовать делегация Индии.

Переговоры в Саудовской Аравии — что известно

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне.



30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует 5−6 августа провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.



Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

