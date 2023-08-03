Индия присоединится к переговорам по «формуле мира» в Саудовской Аравии 3 августа, 18:41 Индия присоединится к переговорам по формуле мира (Фото:Harikrishnan Mangayil / Pixabay)

Индия примет участие во встрече в Саудовской Аравии, посвященной украинской формуле мира. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Индии Ариндам Багчи в комментарии журналистам, передает агентство AP.

Спикер не уточнил, кто будет представлять Индию на саммите. По его словам, участие в переговорах «согласуется с давней позиции [Индии], согласно которой диалог и дипломатия — это путь вперед». Страну пригласила на встречу Саудовская Аравия.



Видео дня

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что к переговорам в Саудовской Аравии может также присоединиться китайская делегация.

Президент Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует 5−6 августа провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.