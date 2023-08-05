«Саудиты показали свое „фе“ Путину». Чего ожидать от саммита по украинской формуле мира в Джидде — интервью NV с Климкиным 5 августа, 11:36 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию в мае 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

В крупнейшем городе Саудовской Аравии — Джидда, который еще называют экономической столицей, состоится саммит с участием не менее 30 глав стран мира и их советников. Там будут обсуждать мирную инициативу президента Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV объяснил, насколько значимым является событие и чего от него ожидать.

— Есть ли у вас понимание, что ждать от этого саммита? Почему выбрали именно Саудовскую Аравию? Кто мог настаивать на этом? Какие там цели может преследовать Киев?

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— Давайте сначала понятийно договоримся, где, что и как проходит. Встреча в Саудовской Аравии — это встреча высокого уровня, но это встреча тех, кто отвечает за внешнеполитические или вопросы безопасности. Конечно, эта встреча высокого уровня будет направлена на подготовку будущего саммита.

Я исхожу из того, что потребуется еще несколько таких встреч. Будут ли они в Саудовской Аравии, или в других локациях? Это уже не критично.

На самом деле это очень хорошая история, поскольку нам удается свести Запад и не Запад, причем не Запад, как вы понимаете, очень разный. Кто-то пытается бежать с нами этот важный марафон, кто-то просто для участия, кто-то — на результат, а кто-то — просто посмотреть на происходящее. Но есть достаточно неплохая репрезентативность и возможность поговорить: а что означает движение дальше?

От этой встречи мы, конечно, не ожидаем каких-то безумных прорывов. Это и американцы говорили несколько дней назад. Но чтобы выйти на саммит, нужен результат, — это и психология, и ожидания от политиков.

Помните вильнюсский саммит НАТО? У людей всегда есть большие ожидания от саммитов. Они надеются, что лидеры соберутся вместе и это все порешают.