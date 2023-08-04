Китай подтвердил участие в саммите по украинской формуле мира в Саудовской Аравии 4 августа, 15:57 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 4 августа, подтвердило, что Пекин будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской формуле мира.

Как сообщает пресс-служба МИД Китая, на встрече будет присутствовать спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который в мае находился с визитом в Украине. Он также посетил Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе и Россию в рамках турне, в которое его отправил глава КНР Си Цзиньпин для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» войны.

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Во время визита спецпредставителя Китая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул: Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны.

Газета WSJ утверждала, что Ли Хуэй призывал прекратить огонь и сохранить за страной-агрессором Россией право контролировать временно оккупированные территории Украины. Кулеба отверг эту информацию. Он рассказал, что связался с коллегами в тех столицах, которые посещал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил, что об этом шла речь. Информацию WSJ также опровергли в МИД Китая.

WSJ, которая ранее писала о возможном участии Китая во встрече в Саудовской Аравии, отмечала, что Пекин на фоне попытки бунта ЧВК Вагнера в России и выхода кремлевского режима из зернового соглашения меняет риторику и, вероятно, согласен рассматривать украинскую формулу мира.



Переговоры в Саудовской Аравии — что известно

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует 5−6 августа провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.