На пути к саммиту мира. В Саудовской Аравии 5 августа начинаются переговоры о войне в Украине с участием США и Китая — подробности 5 августа, 00:15 Саудовский город Джидда принимает встречу (Фото:Pixabay)

Высокопоставленные чиновники и дипломаты примерно из 40 стран собрались на конференцию по обсуждению украинской Формулы мира в Джидде (Саудовская Аравия). В двухдневном саммите примут участие, кроме Украины, ее главные западные партнеры, а также представители Глобального Юга и развивающихся стран, в частности членов БРИКС Индии и Китая.



Страна-агрессор Россия к участию в саммите не приглашена.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ с общими принципами прекращения войны в Украине, которые затем дадут старт мирным переговорам.

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«Это происходит на фоне нарастания борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине», — писало 29 июля издание The Wall Street Journal.

Кто примет участие

Украину будет представлять делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Накануне конференции он подчеркнул, что ключевой задачей Киев видит «борьбу за Глобальный Юг». «Мы хотим, чтобы все согласились относительно возможности проведения учредительного мирного саммита на уровне лидеров. Худшее предложение пока — провести такой саммит до конца года. Нас это не устраивает, мы хотим как можно раньше», — заявил Ермак на встрече с украинскими дипломатами.

От США прибывает команда, которую возглавляет советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, переговоры в Джидде являются продолжением процесса популяризации украинской Формулы мира. «Люди не должны смотреть на встречу в Джидде как на форум, с помощью которого можно достичь определенных и ощутимых результатов. На самом деле речь идет о постоянном разговоре о том, как может выглядеть формула мира», — подчеркнул он.

Наибольшей интригой до последнего оставалось присутствие делегации Китая. Наконец 4 августа Министерство иностранных дел этой страны подтвердило командировку в Джидду спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

Как писало WSJ, эта поездка станет свидетельством изменения позиции Китая относительно развязанной Россией войны. Хотя Пекин все еще пытается сохранить нейтралитет и симпатии к Москве, последним раздражителем для него стал выход РФ из «зерновой сделки» и удары по зернохранилищам в Одесской области, где хранилась продукция, предназначенная для отправки в КНР.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии, гарантии безопасности для Украины и тому подобное. С тех пор Киев продвигает эту формулу на различных международных площадках.

В конце июня 2023 года в Копенгагене в условиях секретности провели мирную конференцию, инициированную Украиной. Кроме представителей ряда западных государств в ней приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в частности Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки. Были обсуждены как украинская Формула мира, так и мирные инициативы других государств. Совместное заявление участников не публиковалось.

Встречи в Дании и Саудовской Аравии, как надеются в Украине, станут подготовительными треками для большого мирного саммита. Такая встреча глав государств может пройти на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 5 сентября, или во время саммита G20 в Индии, который запланирован на 9−10 сентября.