Боевик Талибана сидит рядом с зенитной пушкой возле пакистанско-афганской границы в Спин-Болдаке, провинция Кандагар, после перестрелки между пакистанскими и афганскими силами, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Афганистан и Пакистан возобновили мирные переговоры в Стамбуле. Это произошло на следующий день после того, как Исламабад объявил о провале прошлых переговоров.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Трое собеседников сказали, что страны возобновили переговоры по просьбе посредников Турции и Катара, чтобы избежать возобновления пограничных столкновений, которые в октябре унесли десятки жизней.

Представитель пакистанской службы безопасности рассказал, что на переговорах Исламабад будет настаивать на своем главном требовании: Афганистан должен принять меры против исламистских боевиков, которые используют его территорию как безопасное убежище и планируют нападения на пакистанской земле.

«Большинство вопросов между Пакистаном и Афганистаном было решено успешно и мирным путем. Некоторые требования Пакистана требуют дополнительного времени, поскольку их трудно согласовать», — сказал источник, близкий к движению Талибан.

Агентство пишет, что Исламабад обвиняет Талибан в приюте пакистанских боевиков, отдельной группы, враждебной к Пакистану, и в помощи им атаковать пакистанские войска с территории Афганистана.

Кабул это отрицает, утверждая, что не контролирует эту группировку, отмечает Reuters.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном — что известно

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли столкновения между вооруженными силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Как сообщало издание News18, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Были зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил атаку боевиков Талибана и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».

AFP News Agency, ссылаясь на официальных лиц, писало, что на пакистанско-афганской границе после боевых столкновений закрыли ключевые пункты пропуска.

19 октября Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о немедленном прекращении огня после переговоров в Дохе.

Второй раунд переговоров между странами начался 25 октября в Стамбуле. Его посвятили превращению хрупкого перемирия, достигнутого в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.