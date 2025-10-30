Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин беседуют после двусторонней встречи в международном аэропорту Кимхэ в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «поистине замечательной», однако это перемирие на год только стабилизирует отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, но не устранит глобальные разногласия.

Об этом в четверг, 30 октября, пишет Bloomberg, анализируя итоги встречи Трампа и Си на авиабазе Кимхэ в Пусане (Южная Корея).

И Вашингтон, и Пекин получили возможность выиграть время для дальнейшего снижения взаимной зависимости в стратегических областях, подчеркивается в статье. Кроме того, это «перемирие» наглядно показало, «насколько сильнее стал Китай со времени первого президентского срока Трампа».

Президент США, говоря о результатах переговоров с Си, заявил, что «достигнутые сегодня соглашения обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев».

«У нас есть соглашение. Теперь мы будем пересматривать его каждый год, но я думаю, что соглашение будет действовать в течение длительного времени», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что он и Си договорились «почти обо всем», включая торговлю соей и тарифы, связанные с фентанилом.

Тем временем рынки впечатлены не были — фьючерсы на американские акции почти не изменились к началу торгов в Нью-Йорке, в то время как китайский индекс CSI 300 закрылся снижением на 0,8%, констатирует Bloomberg.

Агентство также приводит комментарий главного инвестиционного стратега Saxo Markets в Сингапуре.

«Мы уже слышали эту схему раньше: оптимистичный тон и отсутствие конкретных действий», — сказала Чару Чанана.

Она добавила, что встреча Трампа и Си состоялась в правильном ключе, однако рынкам необходима конкретика, чтобы оптимизм превратился в уверенность.

С учетом того, что конкуренция между США и Китаем за последнее десятилетие только усилилась, соглашение больше выглядит как попытка избежать взаимного гарантированного уничтожения, а вовсе не стремление найти пути для более широкой интеграции, пишет Bloomberg.

Победы Трампа в результате соглашения могут принести ему некоторые краткосрочные политические выгоды, однако нет никаких признаков того, что оно будет, например, способствовать уменьшению огромного дисбаланса в торговле между КНР и США либо же снятию опасений относительно промышленных субсидий.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США. CNN писало, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны коснулись стратегически важных тем».

Газета The Guardian перечислила пять главных итогов этой встречи.