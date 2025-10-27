Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень быстро» урегулирует военный конфликт между Афганистаном и Пакистаном .

Об этом он сказал на полях саммита стран Юго-Восточной Азии ASEAN, сообщает Associated Press.

«Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я очень быстро решу эту проблему», — отметил Трамп.

Реклама

Как напоминает AP, две страны враждуют из-за вопросов безопасности, и каждая сторона утверждает, что реагировала на агрессию другой во время столкновений в начале октября.

Агентство отмечает, что это были самые«кровавые» бои между странами за последние несколько лет, что вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группировки, такие как Аль-Каида, пытаются возродиться.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что тот закрывает глаза на боевиков, которые пересекают границу для совершения нападений. В то же время лидеры Талибана, которые правят Афганистаном, отвергают эти обвинения.

Второй раунд переговоров между странами начался 25 октября в Стамбуле. Его посвятили превращению хрупкого перемирия, достигнутого в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.

19 октября министерство иностранных дел Катара сообщило, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о немедленном прекращении огня после переговоров в Дохе.

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли столкновения между вооруженными силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил атаку боевиков Талибана и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».