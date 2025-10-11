На пакистанско-афганской границе в субботу, 11 октября, произошли боевые столкновения между силами Пакистана и боевиками движения Талибан. Об этом сообщает News18 .

По данным издания, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда «Талибан» официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

Стрельба быстро переросла во взаимный артиллерийский обмен. Талибы использовали трофейную американскую технику, оставленную после вывода войск США в 2021 году, а также минометы и беспилотники.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере двое пакистанских военных и один гражданский, еще около десяти человек получили ранения. Есть потери и среди талибов, однако движение их не подтверждает.

Аналитики уже назвали эту эскалацию самой серьезной с момента возвращения Талибанудо власти в Афганистане в 2021 году.

3 января сообщалось, что более недели Пакистан и Афганистан обмениваются ударами на границе. По меньшей мере 46 человек погибли в результате пакистанских авиаударов на востоке Афганистана 24 декабря.

Отмечается, что в ответ афганские талибы перебросили на границу военную технику и 15 тысяч солдат. После этого афганцы напали и уничтожили несколько пакистанских позиций на спорной границе. Столкновения продолжаются.