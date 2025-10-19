11 октября на пакистанско-афганской границе произошли столкновения между вооруженными силами (Фото: ISPR/Handout via REUTERS)

Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о немедленном прекращении огня после переговоров в Дохе.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном в сети X (Twitter).

В сообщении отмечается, что после встречи, проведенной при посредничестве Катара и Турции, стороны также договорились создать механизмы для обеспечения длительного мира и стабильности.

Реклама

По данным МИД Катара, Кабул и Исламабад планируют в ближайшие дни провести новую встречу для обеспечения соблюдения перемирия.

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли столкновения между вооруженными силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Как сообщало издание News18, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил атаку боевиков Талибана и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».