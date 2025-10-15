На пакистано-афганской границе вспыхнули новые бои, погибли десятки военных

В Пакистане и Афганистане заявили, что в результате новых боев на общей границе в среду, 15 октября, погибли десятки гражданских и военных. Об этом пишет Bloomberg .

Согласно заявлению военных, пакистанские силы убили до 50 афганских солдат во время отражения их атак в районах Спин Болдак и Куррам (провинции Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва).

Реклама

В свою очередь представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что афганские войска убили «многих пакистанских захватчиков», а также захватили оружие, танки и заняли их позиции.

Кроме этого, в Талибане заявили, что в результате атак пакистанских войск рано утром в среду в районе Спин Болдак погибли более десяти гражданских людей и еще 100 получили ранения, пишет Reuters.

Пакистанские военные опровергли заявление Талибана о нападении на мирных жителей. В то же время они заявили, что убили около 30 боевиков Талибана, а также уничтожили восемь военных постов и шесть танков.

Позже, как пишет Bloomberg, погибло еще около 20 талибов во время столкновений в провинции Белуджистан.

Впоследствии агентство Reuters написало, что Пакистан и администрация афганских талибов договорились о временном перемирии на 48 часов, начиная с 13:00 (по Гринвичу) 15 октября.

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли столкновения между вооруженными силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Как сообщало издание News18, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Были зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил атаку боевиков Талибана и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».

12 октября пакистанские военные заявили о гибели своих 23 солдат. Талибан заявлял, что с его стороны погибли девять человек.

В то же время каждая сторона отметила, что нанесла гораздо большие потери другой стороне, не предоставив при этом никаких доказательств. В Пакистане заявили об убийстве более 200 афганских талибов и их союзников. В Афганистане заявили об убийстве 58 пакистанских солдат.

AFP News Agency, ссылаясь на официальных лиц, писало, что на пакистанско-афганской границе после боевых столкновений закрыли ключевые пункты пропуска.