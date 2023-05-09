Гутерриш заявил, что мир с РФ сейчас невозможен. Подоляк объяснил, как ООН может это исправить

9 мая, 13:01
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Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Thomas Mukoya)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Thomas Mukoya)

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны. В Офисе президента объяснили, как ООН может способствовать достижению мира.

В интервью испанской газете El Pais Гутерриш заявил, что «обе стороны уверены, что могут победить», а цель организации — «справедливый мир согласно международному праву и Уставу ООН».

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«К сожалению, я считаю, что на данном этапе мирные переговоры невозможны[…] На данный момент я не вижу возможности достичь немедленно — не говорим о будущем — всеобъемлющего прекращения огня, мирных переговоров», — сказал Гутерриш.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 9 мая, заявил, что фраза генсека «несколько поражает». Он считает, что «мир вполне возможен», и привел три пункта, как ООН может этому способствовать.

  • Агрессору напомнят соответствующие статьи устава ООН и «вежливо» попросят покинуть чужую территорию.
  • РФ перестанут считать частью ООН и Совбеза ООН.
  • Россия выведет свои войска из Украины.

«Не надо плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно», — добавил он.

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Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ООН Антонио Гутерриш Антониу Гутерреш Михаил Подоляк

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