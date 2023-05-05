Резников — о том, как украинская делегация летала на переговоры с Россией в Беларуси: Это трэш 5 мая, 23:14 Алексей Резников в вертолете НАТО (Фото:скриншот видео / Світ навиворіт / YouTube)

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как украинская делегация летела на переговоры со страной-террористом Россией в начале полномасштабной войны.

В архивном интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном в рамка спецпроекта Рік. За кадром, Резников сказал, что самым сложным решением для него было согласиться ехать на переговоры в Беларусь.



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Министр объяснил, что не знал, как успешно вести переговоры, если он ненавидит другую сторону. При этом, по словам Резникова, он понимал, что ему бы пришлось «протокольно пожать руку и не рычать», чтобы привезти результат. Он добавил, что переговоры должны были происходить на территории Беларуси, которой Украина не доверяла — членов делегации могли взять в заложники или убить, подстроив «инцидент».



Резников рассказал, что перед переговорами страна-террорист предлагала сделать для украинской делегации «коридор» через захваченную территорию. Украина отказалась.

«Мы скоммуницировали с польскими коллегами, [они] нас поддержали. Мы добрались в Польшу, а там на вертолетах страны НАТО BlackHawk перелетели на территорию Беларуси. Там сели, и уже оттуда долетали на беларусском вертолете. Я думаю, что вертолеты НАТО впервые садились на беларусскую землю… [В вертолете] холодно, зима, справа и слева открыты двери, пилоты в шлемах, с оружием… Вертолеты взлетают, я снимаю видео… Думаю — неужели мы будем лететь в этом морозе. Пледики дали. Но потом закрыли эти окна, уже не так дуло. Это такой трэш, серьезно», — вспомнил министр.

Переговоры Украины со страной-агрессором прекратились после нескольких раундов в начале полномасштабной войны. Российские оккупанты продолжали срывать договоренности и требовали «денацификации» Украины, параллельно совершая военные преступления на украинской территории. Представители Украины подчеркнули, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить украинское государство.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед этим страна-агрессор попыталась аннексировать захваченные украинские территории.