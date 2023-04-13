Утечка секретных данных Пентагона: США считают, что генсек ООН Гутерриш слишком уступчив по отношению к РФ — BBC 13 апреля, 10:42 Антониу Гутерриш (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Власти США считают, что генсек ООН Антониу Гутерриш проявляет излишнюю уступчивость по отношению к РФ, пишет BBC со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые оказались в свободном доступе в Сети.

В одном из документов говорится, что Вашингтон пристально смотрит за генсеком ООН. Там описывается частное общение Гутерриша и его заместителя, в которых генсек ООН делает откровенные комментарии о войне в Украине и действий некоторых африканских лидеров.

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Документы посвящены зерновому соглашению, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции из-за опасений глобального продовольственного кризиса на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Отмечается, что «Гутерриш настолько стремился сохранить соглашение, что был готов пойти навстречу интересам России».

«Гутерриш подчеркивал свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если это касалось находящихся под санкциями российских юридических или физических лиц», — отмечали в США.

В документах также говорилось, что его действия в феврале «подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине».

В ООН уже отреагировали на слив документов. Один из чиновников организации на условиях анонимности высказал возмущение предположением США о том, что Гутерриш оказывает мягкость в отношении Москвы. Он заявил, что ООН пытается смягчить влияние российского вторжения в Украину на беднейшие слои населения мира.

«Это значит сделать все возможное, чтобы снизить цены на продовольствие и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые нуждаются в них больше всего», — резюмировал собеседник издания.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.