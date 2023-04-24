Гутерреш осудил вторжение России в Украину, сидя рядом с Лавровым на Совбезе ООН 24 апреля, 20:22 Антониу Гутерреш и Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, 24 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник, 24 апреля, осудил полномасштабное вторжение России в Украину на заседании Совбеза ООН, на котором председательствовал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гутерреш заявил, что война России против Украины причиняет огромные страдания украинскому народу и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19.



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«Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума. Как и риск конфликта из-за несчастного случая или просчета», — сказал генсек ООН, сидя рядом с Лавровым.



Как пишет The Guardian, глава МИД России в своих «длинных и бессвязных» выступлениях традиционно обвинял США и их западных союзников, заявил о «глубоком кризисе» в ООН, а также объявил, что «мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны».

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».