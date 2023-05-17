Patriot живее всех четырех Путиных 17 мая, 18:07

Чем жила страна 17 мая 2023 года

● Буданов бачить чотирьох Путіних, з яких один серйозно хворий. Російський диктатор Путін серйозно хворів ще в 2021 році, заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ISLND TV. Господар Кремля на той момент мав, зокрема, рак. Головний розвідник зазначив, що Путін «не помре завтра», тому що для його лікування застосовують найякісніші матеріали і залучають найкращих фахівців з усього світу.

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Керівник ГУР також розповів, що в тимчасово захоплений Маріуполь приїздив не російський диктатор, а один із його двійників. «Клон» Путіна, на його думку, також дивився на парад у Москві. «Є фізіономічні особливості, унікальні в кожної людини… Це різні люди. Неозброєним оком видно, [що в них] просто різні вуха… Є щонайменше троє людей, які періодично з’являються. У них звички різні, дещо відрізняється зріст, а на великих планах все це, в принципі, видно», — розповів Буданов.

● Patriot Кинджалу не боїться. Після хвилі повідомлень російського міноборони про пошкодження ЗРК Patriot під час ракетної атаки РФ у ніч на 16 травня у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому установку неможливо знищити Кинджалом.

Спікер відомства Юрій Ігнат пояснив, що ЗРК Patriot — це дивізіон, одним із складових якого є командний пункт, що отримує інформацію про обстановку у зоні своєї відповідальності та може працювати у трьох режимах. Саме автоматичний режим роботи дозволяє Patriot без втручання збивати повітряну ціль, як це було минулої ночі. Також є радар, який забезпечує інформацією та знаходиться на віддалені, і до восьми пускових установок, що знаходяться на відстані. «Знищити систему якимось Кинджалом, — ну, це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди», — резюмував Ігнат. «Не турбуйтеся про долю Patriot», — додав він.

У ніч на 16 травня війська РФ здійснили масовану атаку на Україну, випустивши 18 ракет, з них — шість Кинджалів. Усі ворожі цілі вдалося збити.

● У Білому домі не змогли підтвердити вчорашнє повідомлення CNN, що систему Patriot в Україні було пошкоджено (але не знищено). Представник Білого дому Джон Кірбі підкреслив: якби система була пошкоджена і це вимагало ремонту за межами України, США допомогли б з цим.

● Пізніше CNN, пославшись на трьох офіційних представників США, повідомив: Patriot отримав мінімальні пошкодження внаслідок російської атаки на Київ.

● Patriot швидше за все, не доведеться вивозити з України, повідомило Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника. Той озвучив агентству попередню інформацію, згідно з якою Вашингтон і Київ вже обговорюють найкращий спосіб для ремонту Patriot.

Повертаючись до теми збитих вночі 16 травня усіх шести ворожих «гіперзвукових» Кинджалів (а до того було збито ще одну таку ракету):

● Вразливість Кинджалів вразила Путіна. Вразливість Кинджалів, ймовірно, стала несподіванкою для Росії, повідомила британська розвідка у Twitter. «Очевидна вразливість Кинджалів, ймовірно, стала сюрпризом і збентеженням для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною», — нагадали британці.

● Росія почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну, щоб змусити Київ відкласти контрнаступ. Водночас РФ витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, написав CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією.

● Не знімайте роботу ППО. СБУ встановила особи шістьох жителів Києва, які знімали та незаконно поширювали в соцмережах фото та відео роботи протиповітряної оборони під час масованої російської атаки у ніч проти 16 травня. Відкрили справу.

Також кіберфахівці заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу ППО. За даними слідства, вони перебувають на балансі декількох комерційних структур Києва. Відзняті файли були доступні для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки у загальному доступі на YouTube.

● Особи, які публікують інформацію про роботу українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

● Зустрічні бої у Бахмуті. Захисники України на Бахмутському напрямку просуваються на деяких ділянках, у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. «Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км — не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування. У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається», — написала вона в ТГ.

● Хоча ще нещодавно пріоритетом росіян, схоже, була оборонна підготовка до контрнаступу ЗСУ, нині вони знову стягують додаткові сили для підкріплення наступу на Бахмут та захисту його околиць від локальних контратак України. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

● На півкілометра. За добу Сили оборони України пройшли до 500 м на певних ділянках у районі Бахмуту. Про це повідомив прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

● Втрати РФ рівня Третьої світової. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 200 590 своїх військових, за минулу добу — 610. Такі дані на ранок оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Це більше, аніж Росія чи СРСР досі втрачали у будь-якому конфлікті ХХ-ХХI століть, окрім двох світових війн. Втрати РФ в Україні вже перевищили її сили вторгнення у лютому 2020-го. І це майже 80% від кількості призовників, яких країна-агресор залучила на службу в минулому році.

А ще українці знищили більше 26 тис. одиниць техніки, серед якої: танків — 3771 (+9 за добу), бойових броньованих машин — 7365 (+17), артсистем — 3166 (+16), РСЗВ — 562 (+0), засобів ППО — 318 (+2), літаків — 308 (+0), гелікоптерів — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16) та багато іншого.

● Дні путінського імперіалізму добігають кінця. Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув, що «дні імперіалізму» російського диктатора можна полічити, підтримавши Україну перед майбутнім контрнаступом. Про це він сказав під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку 16 травня.

«Якоїсь миті війна Росії проти України закінчиться. І одне можна сказати напевно: вона не закінчиться перемогою путінського імперіалізму. Тому що ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки не досягнемо справедливого миру», — наголосив Шольц.

● F-16 все ж будуть у ЗСУ. Деякі країни вже готові передати Україні західні літаки у складі міжнародної коаліції. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди, Франція та Велика Британія підтримали коаліцію винищувачів. Адже напередодні він домовився з прем'єром Британії Ріші Сунаком, що країни «працюватимуть над коаліцією винищувачів», включаючи тренування та передачу літаків.

«Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!» — сказав Зеленський.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак говорив, що Київ хоче отримати від союзників 40−50 винищувачів F-16 та сформувати три-чотири ескадрильї, щоб захистити небо від російських атак.

● Німецький канцлер Олаф Шольц не має наміру брати участь у «коаліції винищувачів» для України. Мовляв, це питання «не таке актуальне», а Німеччина, як і раніше, концентрується на танках, боєприпасах, створенні «діючої системи ремонту» та протиповітряної оборони.

● Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29 (яких в неї вже майже не залишилось), але віддавати F-16 не стане (бо їх у Варшави небагато). Про це заявив президент Анджей Дуда під час саміту Ради Європи.

● Франція вивчає питання передачі Україні ракет великої дальності SCALP — аналогу Storm Shadow, які вже надала Велика Британія. Це підтвердили газеті Le Mondе у Єлисейському палаці.

● Українські сили вже почали використовувати британські ракети великої дальності Storm Shadow для ураження російських цілей, повідомив CNN з посиланням на двох представників США та одного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

● Понад 40 держав — «за» те, аби створити Реєстр збитків, завданих Москвою. На полях четвертого саміту Ради Європи понад 40 країн підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Рейк’явіку (Ісландія).

● ЄС хоче відлучити Індію від нафти з РФ. Євросоюз має вжити жорстких заходів щодо Індії, яка перепродає перероблену російську нафту до Європи у вигляді нафтопродуктів. Про це сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, Брюсселю відомо, що нафтопереробники Індії купують великі обсяги російської сирої нафти перед тим, як переробляти її на пальне для продажу до Європи. Він уперше заявив, що ЄС має діяти, щоби зупинити це.

Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а її нафтопереробні заводи отримують великий прибуток, купуючи сиру нафту зі значними знижками.

«Погляньте на правила Ради ЄС: російська нафта суттєво переробляється у третіх країнах і більше не сприймається як російська. Я закликаю вас ознайомитись із постановою Ради ЄС 833/2014 [стосується санкцій ЄС проти Росії]», — сказав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

● Хуей вже в Києві. Спецпредставник Китаю Лі Хуей вже прибув у Київ, — його прийме президент Володимир Зеленський. Про це повідомило агентство AFP.

Хуей, який розпочав ціле «миротворче» турне (Україна, декілька країн ЕС, РФ), з’явився у Києві для дводенних переговорів із керівництвом України. Це найбільш високопоставлений китайський дипломат, який відвідав країну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Його ціль — реалізація «плану врегулювання політичної кризи в Україні», висунутого раніше лідером КНР Сі Цзіньпіном.

● Китай відправив у європейське турне свого спецпредставника для «зондажу» позицій і підготовки до майбутніх переговорів, пояснив NV екскерівник вітчизняного МЗС Павло Клімкін. «Китайці хочуть зробити так, щоб всі побачили: без них будь-яке просування зусиль в напрямку деескалації неможливе, — пояснив дипломат. — Також вони хочуть показати, що з Китаєм всі готові говорити — і ми, і Захід, і Росія; і більше таких сторін у світі немає».

● ПАР пішла шляхом КНР. Президент ПАР Сиріл Рамафоса у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що хоче приїхати до Києва у складі місії від кількох країн Африки. Про це УП повідомив речник Банкової Сергій Никифоров.

Розмова між президентами відбулась 13 травня. За словами Никифорова, Зеленський привітав «мирну ініціативу» Рамафоси, готовий прийняти високих гостей та вислухати їхні пропозиції. Також він хоче розповісти про українську формулу миру та запросити країни Африки приєднатися до її реалізації.

16 травня президент ПАР заявив, що Зеленський та Путін погодились прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного «мирного плану» врегулювання розв’язаної РФ повномасштабної війни. За його словами, кілька африканських країн підтримали «мирний план», а Вашингтон і Лондон висловили «обережну» підтримку.

● «Друзі» Ердогана продовжили зернову угоду. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що існування Чорноморського зернового коридору продовжено. «Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів та внеском наших українських друзів було ухвалено рішення про продовження Угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці», — написав президент Туреччини в ТГ.

За словами Ердогана, російська сторона пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких суден із портів Миколаїв та Ольвія.

● Туреччина може перекрити Україні шлях в ЄС? Євросоюз занепокоєний тим, що активізація розмов про вступ до ЄС Туреччини може ускладнити дискусії щодо подальшого розширення блоку. Про це повідомляє Politico. Як пише видання, на думку високопосадовців блоку, якщо Кемаль Киличдароглу стане президентом Туреччини й переосмислить прагнення країни приєднатися до ЄС, то це може ускладнити «дуже чутливі дебати» щодо членства України. Навіть «попри те, що Київ користується значно ширшою політичною підтримкою, ніж Анкара», у цьому питанні.

● Будапешт образився на Київ. Угорщина заблокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні у розмірі 500 млн євро і не підтримуватиме подальших санкцій проти РФ. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто, назвавши «все більш войовничим» ставленням України до Угорщини.

Керівник угорського МЗС назвав три причини, які лягли в основу такого рішення: внесення Україною OTP Bank (найбільшої фінустанови Угорщини) до переліку міжнародних спонсорів війни; обмеження права етнічних угорців на освіту в Україні рідною мовою; публікацію у Washington Post, згідно з якою президент Володимир Зеленський нібито збирався підірвати трубопровід Дружба, яким Угорщина отримує російську нафту.

І насамкінець:

● Фантастична вартість відновлення. Вартість відновлення інфраструктури України через вторгнення Росії суттєво зросла. ООН оцінила необхідну суму у $411 млрд. Про це йдеться у доповіді Світова економічна ситуація та її перспективи.

Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.