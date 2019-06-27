Возглавила Совет Европы. Что известно о второй женщине-генсеке в истории организации Сегодня, 12:10 1582 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич занимает должность главы МИД Хорватии и вице-премьера страны Пресс-служба ПАСЕ

На этом посту она сменит норвежского политика Турбьерна Ягланда, который возглавлял Совет Европы два срока подряд, с 2009 года. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019-го.



Украинская делегация не голосовала за Пейчинович-Бурич, поскольку вместе с делегациями семи других стран отказалась участвовать в сессии ПАСЕ из-за полного восстановления в правах делегации России. Однако ранее официальный Киев также высказывал поддержку Пейчинович-Бурич.

НВ рассказывает, что известно о новом генсеке Совета Европы, которая будет руководить организацией до 2024 года.

Экономист-полиглот

56-летняя Мария Пейчинович-Бурич — действующий министр иностранных дел Хорватии и вице-премьер этой страны.

По образованию она экономист: в середине 80-х окончила экономический факультет Загребского университета, а позже получила степень магистра в брюссельском Колледже Европы (Бельгия).

Новоизбранный генсек Совета Европы, помимо родного, свободно владеет английским, французским, испанским языками, а также говорит по-немецки.

Мария Пейчинович-Бурич выступает в ПАСЕ после своей победы на выборах нового генсека Совета Европы:



Локомотив интеграции Хорватии в ЕС

В родной Хорватии Пейчинович-Бурич известна как один из ключевых политиков, способствовавших вступлению страны в Евросоюз (Хорватия примкнула к ЕС в 2013 году).

В 2000 году она перешла из коммерческого сектора на госслужбу и была назначена помощником министра по делам европейской интеграции. С тех пор почти два десятилетия своей публичной деятельности нынешний глава МИД Хорватии посвятила сотрудничеству с ЕС.

Пейчинович-Бурич также предоставляла консультации по евроинтеграции правительству Сербии

Она занимала должность госсекретаря в хорватском ведомстве по вопросам евроинтеграции, входила в состав переговорной группы о членстве Хорватии в Евросоюзе, была членом парламентского комитета по европейской интеграции.

Кроме того, Мария Пейчинович-Бурич читала лекции о Лиссабонском соглашении будущим хорватским чиновникам и дипломатам. Несколько лет она была частным консультантом по сотрудничеству с ЕС, предоставляя консультации по евроинтеграции в том числе правительству Сербии.

Она также представляла Хорватию во многих международных организациях: возглавляла делегацию хорватского парламента в Парламентской ассамблее НАТО; была замглавы делегации страны в ПАСЕ и т. д.

В 2008—2011 годах Пейчинович-Бурич была депутатом Хорватского сабора — парламента страны. Ее избрали от партии Хорватское демократическое содружество (ХДС) — правоцентристской консервативной политсилы, которая с небольшим отрывом победила на последних выборах в 2016 году.

В Европарламенте представители ХДС входят в состав Европейской народной партии — крупнейшей проевропейской группы в ЕС.

Работа в Совете Европы

Глава МИД Хорватии уже успела проявить себя в организации. В 2018 году во время шестимесячного председательства Хорватии в Комитете министров Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич возглавляла этот орган — один из двух важнейших в организации наряду с ПАСЕ.



В роли председателя Комитета министров СЕ она особо отмечала ухудшение ситуации с правами человека в оккупированных Россией регионах Грузии и заявляла о необходимости достичь режима прекращения огня в Украине.

«Что касается Украины, я могу лишь выразить надежду, что мы сможем увидеть ощутимый прогресс в выполнении Минских соглашений и установлении устойчивого прекращения огня, — заявляла Пейчинович-Бурич в июне 2018 года. — Существует также проблема политических заключенных и обмена заложниками, которые должны быть в центре переговоров между сторонами».

Мария Пейчинович-Бурич станет второй женщиной на посту генерального секретаря Совета Европы за 70 лет существования этой организации. В 1989—1994 годах этот пост занимала француженка Катрин Лалюмьер.



Гендерный фактор сыграл немалую роль в победе Пейчинович-Бурич над ее соперником в борьбе за пост генсека Совета Европы, бельгийцем Дидье Рейндерсом, сообщает Европейская правда.



«Как свидетельствуют источники в депутатском корпусе, в пользу представительницы Хорватии […] сыграло желание членов ПАСЕ во второй раз в истории избрать женщину руководителем Совета Европы. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств», — пишет издание.

Ранее Украина заявляла о намерении поддержать именно представительницу Хорватии

И хотя украинская делегация не принимала участия в голосовании, ранее Украина заявляла о намерении поддержать именно представительницу Хорватии. Так, еще осенью 2018 года МИД Украины заявлял: «Мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе секретариата женщины Европы должны получить еще одну возможность руководить Советом Европы в бурные времена».

Избранная генсеком СЕ на фоне скандала с возвращением прав российской делегации, Пейчинович-Бурич в своей первой речи дала понять, что осознает беспрецедентную ситуацию, в которой оказался Совет Европы.

«Я считаю эту организацию одной из наиболее важных в Европе, а сегодня — важной как никогда», — заявила Пейчинович-Бурич в зале заседаний ПАСЕ в Страсбурге сразу после своего избрания.