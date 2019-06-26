Избран новый генсек Совета Европы Вчера, 21:36 7564 Цей матеріал також доступний українською profimedia. cz Мария Пейчинович-Бурич profimedia. cz

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.

На эту должность также претендовал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов депутатов, а Рейндерс — 105. Украина не принимала участия в голосовании в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.



Полномочия нового генсека СЕ будут действовать до 2024 года.

Действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.



Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.