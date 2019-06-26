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Избран новый генсек Совета Европы

Вчера, 21:36
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Мария Пейчинович-Бурич

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.

На эту должность также претендовал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов депутатов, а Рейндерс — 105. Украина не принимала участия в голосовании в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.

Полномочия нового генсека СЕ будут действовать до 2024 года.

Действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Теги:   Совет Европы ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич

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