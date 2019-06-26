Как страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ: список Вчера, 21:27 2509 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Vincent Kessler ПАСЕ REUTERS / Vincent Kessler

Стало известно, как страны голосовали за подтверждение полномочий России в ПАСЕ.

Соответствующую информацию приводит Европейская правда.



Поддержали подавляющим большинством делегатов:



Армения (4 — за), Австрия (5 — за), Азербайджан (6 — за), Швейцария (3 — за, 1 — против), Кипр (2 — за), Германия (8 — за, 2 — против), Испания (5 — за, 1 — воздержался), Финляндия (5 — за), Франция (14 — за), Венгрия (4 — за), Ирландия (3 — за, 1 — воздержался), Исландия (2 — за), Италия (15 — за), Люксембург (3 — за), Мальта (1 — за), Норвегия (5 — за), Португалия (2 — за), Сербия (6 — за), Сан-Марино (2 — за), Турция (7 — за).

Преимущественно воздержались или одинаковое количество голосов за и против:

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Андорра (1 — за, 1 — воздержался), Бельгия (4 — воздержались, 2 — за), Болгария (1 — за, 4 — воздержались), Дания (1 — за, 1 — против), Хорватия (3 — воздержались, 1 — за, 1 — против), Лихтенштейн (1 — за, 1 — против), Нидерланды (3 — за 3 — против), Швеция (3 — за 3 — против)

Преимущественно против или полностью не поддержали:

Албания (2 — против), Эстония (3 — против), Грузия (3 — против), Литва (3 — против), Латвия (2 — против), Польша (9 — против, 1 — воздержался), Румыния (2 — против), Словения (1 — против), Словакия (1 — против), Украина (10 — против), Великобритания (13 — против, 2 — за).

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы да восстановления полномочий делегации.

Наконец 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.