«Аморальный шаг». МИД Украины осудил визит лидеров шести стран на парад к военному преступнику Путину 9 мая, 15:22 Путин 9 мая рядом с президентами Казахстана Касим-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкат Мирзиоевым, сзади — премьер Армении Никол Пашинян (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде 9 мая в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным «аморальным и недружественным шагом».



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Там подчеркнули, что во время своего выступления на Красной площади глава Кремля оправдывал военные преступления России в развязанной против Украины полномасштабной войне: убийства, уничтожение городов и сел, похищение детей и репрессии на захваченных территориях.

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Также ведомство напомнило, что в ночь на 9 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, атаковав 25 крылатыми ракетами, 15 из которых — Киев. А участникам показали технику, которая уже десятый год участвует в неспровоцированной агрессивной войне.

«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который хвастается развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу», — заявили в МИД.

В министерстве добавили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли «неоценимый вклад» в победу над нацизмом 78 лет назад и «не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом».

9 мая Путин выступил с речью на Красной площади, повторив фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада. Слушать его приехали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.