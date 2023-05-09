Украина отмечает День Европы. Глава Еврокомиссии в Киеве на фоне «урезанного» парада в Москве: он прошел без танков и самолетов — онлайн 9 мая, 12:37 Урсула фон дер Ляйен на Михайловской площади Киева, 9 мая 2023 (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

9 мая 2023 года Украина впервые отмечает День Европы вместо Дня победы.

Накануне о подписании соответствующего указа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — сказал украинский президентт в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

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Зеленский также подчеркнул, что подаст в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Рада закрепит новую модель — 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая — День Европы — до конца месяца.

NV следит за главными событиями сегодняшнего дня в Украине

День Европы в Украине 9 мая 2023 — онлайн

12:35 В Москве на параде было меньше всего военных за последние 15 лет — СМИ

Как сообщает российское издание Агентство, в параде 9 мая должны были принять участие 10 тысяч военных, но было их около 8 тысяч — наименьшее количество с 2008 года. Якобы участвовали и военнослужащие, воюющие против Украины, однако на параде не было нескольких военных соединений, представленных в прошлом году.



В частности, не было 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, оккупанты которой находились в Харьковской области во время контрнаступления Украины осенью, пишет Агентство.

Военной техники, вывезенной на Красную площадь, также было гораздо меньше, чем ранее. Российская служба Би-би-си сообщает, что всего Кремль собрал около 125 единиц техники. Танк на параде был только один — музейный Т-34, которому около 80 лет. В прошлом году было около 20 разных танков.

Воздушную часть парада и вовсе отменили.

12:26 Урсула фон дер Ляйен осмотрела уничтоженную российскую технику в центре Киева — фото Reuters

Глава Еврокомиссии посетила Михайловскую площадь в столице, где осмотрела российскую технику и фотовыставку о военных преступлениях РФ в украинских городах.

Она также почтила память погибших украинских героев у Михайловского собора.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

12:20 Главный герой — народ. Что показал опрос к дням памяти и победы

Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Демократические инициативы, проанализировал данные нового опроса, проведенного фондом (Символы, события и личности, формирующие национальную память о войне с Россией).

«Мы спросили, в частности, а кто же внес наибольший вклад в отражение российского нашествия в первые месяцы войны? С большим отрывом в лидерах — Силы обороны Украины (78%), украинский народ (62%) и волонтеры (46%). На четвертом месте (возможно и несправедливо) оказались центральные власти (президент, правительство) — 24%, сразу за ними — партизаны (18%), еще ниже — местные власти (13%). Интересно, что партизаны обошли центральную власть на востоке — то есть там, где партизанское движение в силу чисто географических причин оказалось на острие сопротивления», — подчеркивает Гарань.

12:00 Выходной будет 8 мая. Комитет Рады рекомендовал поддержать законопроект Зеленского о Дне памяти и победы над нацизмом

Об этом сообщила нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук.

«Только что Комитет гуманитарной и информационной политики на своем заседании единогласно поддержал законопроект президента Украины Владимир Зеленский 9278 и рекомендовал принять его за основу и в целом. Убеждена, что Верховная Рада проголосует его в сессионном зале уже в этом месяце!» — написала она.

Кравчук пояснила, что в таком случае после окончания военного положения выходной будет перенесен с 9 на 8 мая, когда Украина будет праздновать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

11:23 На параде в Москве не было танков, кроме одного раритетного 80-летнего Т-34

В механизированной колонне российской техники, проехавшей сегодня по Красной площади в Москве, не было ни одного танка, кроме одного советского Т-34 периода Второй мировой войны. Обычно танк такой модели традиционно открывает движение колонны на параде 9 мая, однако в прошлые годы РФ также кичилась на Красной площади более новыми образцами танков.

В этом же году в колонне проехали лишь пусковые установки систем ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки российского оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, ракетные комплексы Ярс на тягачах и БТР Бумеранг.

11:15 Воздушную часть парада в Москве отменили



Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Парад в Москве уже завершился. Он длился около 45 минут, менее часа — это меньше, чем в прошлые годы, отмечает Радио Свобода.

11:07 «Украина — это Европа, а Киев — европейская столица» — власти Киева поздравили украинцев с новым праздником

«Впервые мы празднуем День Европы вместе с европейской семьей. И именно единство приведет нас к Победе. С Днем Европы! Вместе победим!» — говорится в поздравлении КГГА.

11:00 Обман быстро раскрылся. Россияне опозорились фейковым видео с красным флагом над Рейхстагом

В соцсетях было обнародовано сразу несколько фальшивых видео, снятых с разных ракурсов, на которые были наложены комментарии якобы «очевидцев» на немецком языке. На них над Рейхстагом будто бы снова развевается советский флаг. Однако эти видео — фейк: власти Берлина не устанавливали флаг СССР над парламентом ФРГ и не давали на это разрешений.

10:25 Без решений о войне. Путин выступил на Красной площади с безликой речью, полной пропагандистских клише и штампов

Ни о каких решениях, связанных с войной в Украине, Владимир Путин в своей речи на параде в Москве не объявлял. Он по-прежнему назвал ее «специальной военной операцией» и заявил, что РФ «гордится» участниками геноцидной войны против Украины.

Путин в очередной раз заявил, что против России якобы «развязали настоящую войну», а Запад «провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия».

Диктатор также повторил пропагандистский тезис о том, что Украина якобы «стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада».

Кроме того, Путин исказил реалии истории и развязанной им войны, заявив, что западные страны будто бы «забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто освободил народы Европы».

Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский диктатор Владимир Путин на параде в Москве, 9 мая 2023 / Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

10:16 Агентство AFP назвало День Европы в Украине и визит фон дер Ляйен «символическим ответом» на парад в Москве



«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы отметить День Европы, празднование мира и единства — так Украина демонстрирует символический ответ на парад Победы в Москве», — отмечает агентство.

AFP также публикует фото момента, когда одна из российских ракет была сбита над Киевом 9 мая.

10:07 «Россия отмечает 9 мая новыми ракетами». Посол США прокомментировала ракетную атаку по Украине

«Украина, Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. Россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей», — написала Бриджит Бринк.

10:02 В Москве начался парад, его охраняют с антидроновыми ружьями, Путин присутствует на трибуне

Также на параде присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу.



09:20 Парад 9 мая в Москве: какой цели стремится достичь Путин и почему его гости до последнего не объявляли об участии — ISW

«Парад победы» в Москве 9 мая, который начнется около 10:00, Россия хочет использовать как еще одно средство очертить сферу своего влияния, однако лидеры стран Центральной Азии воздерживаются от прямой поддержки войны. Вероятно, именно поэтому они до последнего не объявляли о своих визитах в Москву. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 8 мая.

08:38 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала с визитом в Киев во вторник, 9 мая. Об этом она сообщила в Twitter.

Фон дер Ляен приветствовала решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

«Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, отстаивают каждый день. Поэтому это очень подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она.

В ходе визита глава Еврокомиссии планирует встретиться с Зеленским.

08:30 «Проявление настоящего культа «победобесия»: в ночь на 9 мая РФ нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Украине — главное

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы около 15 воздушных целей. Еще одна волна атаки была нанесена по востоку Украины, где сбили 8 ракет.

Всего в Украине силы ПВО уничтожили 23 из 25 ракет.

«[Атака была совершена] с максимальной плотностью и мощностью нападения именно к 9 мая! Это проявление настоящего культа „победобесия“ — из дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!» — отметил глава КГВА Сергей Попко.



Почему День победы отмечают 8-го, а не 9-го мая

Именно 8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.

А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще и как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.