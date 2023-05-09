Парад 9 мая в Москве: какой цели стремится достичь Путин и почему его гости до последнего не объявляли об участии — ISW 9 мая, 08:36 Репетиция парада в Москве, 8 мая 2023 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

"Парад победы" в Москве 9 мая Россия хочет использовать как еще одно средство очертить сферу своего влияния, однако лидеры стран Центральной Азии воздерживаются от прямой поддержки войны. Вероятно, именно поэтому они до последнего не объявляли о своих визитах в Москву.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 8 мая.

Российский диктатор Владимир Путин сегодня попытается использовать парад ко Дню Победы в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии. Такой вывод аналитики ISW озвучивают, учитывая список гостей. Сообщается, что на параде среди них будут:

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президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

президент Кыргызстана Садыр Джапаров,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев

президент Таджикистана Эмомали Рахмон

президент Беларуси Александр Лукашенко

президент Армении Никол Пашинян



При этом российские СМИ сообщили о визитах Токаева, Мирзиоева и Рахмона 8 мая, всего за день до т.н. «парада Победы» в Москве (лишь о приезде Джапарова издание Ведомости, связанное с Кремлем, сообщило еще 23 апреля). Пресс-служба Рахмона сначала сообщила, что он якобы отметит этот день в Душанбе, но позже заявила, что Рахмон прибыл в Москву в День Победы. Государственное российское агентство ТАСС сообщило, что Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но он пока не подтвердил свое присутствие.

Позднее объявление о присутствии лидеров стран Центральной Азии на параде, вероятно, указывает на их нежелание демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля продемонстрировать свою власть.

ISW напоминает, что в 2022 году ни один иностранный лидер не посетил День Победы в Москве, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парады 9 мая, некоторые ссылались на «карантинные» риски из-за пандемии коронавируса.

Новый ракетный удар по Украине, нанесенный в ночь на 9 мая, аналитики ISW не успели прокомментировать в своей новой сводке. Однако они анализируют предыдущий масштабный удар дронами и ракетами, нанесенный по Украине в ночь на 8 мая. В ISW отметили, что в российском провоенном сообществе попытались подчеркнуть масштаб этого удара заявлениями о том, что атака эта Киева якобы была крупнейшей за всю войну. Российские источники, вероятно, пытаются компенсировать неэффективность ударов беспилотников, преувеличивая размер и масштаб атаки, считают эксперты Института.

Другие оценки ISW за прошедшие сутки:

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миротворцев» в регионе — вероятно, чтобы поддержать усилия Кремля по дестабилизации Молдовы. Российские войска совершили ограниченные наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.



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