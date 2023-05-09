В Москве на параде был один 80-летний танк и наименьшее за 15 лет число военных — СМИ 9 мая, 12:14 В Москве 9 уровня состоялся парад (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Военный парад, состоявшийся во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.



Как сообщает российское издание Агентство, в мероприятии должны были принять участие 10 тысяч военных, но было их около 8 тысяч — минимальное число с 2008 года. Якобы участвовали и те, кто воюет против Украины, но не было нескольких военных соединений, представленных в прошлом году.

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В частности, 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, оккупанты которой находились в Харьковской области во время контрнаступления Украины осенью, пишет Агентство.



Военной техники, которую вывезли на Красную площадь, также было гораздо меньше, чем в прошлом году. Русская служба Би-би-си сообщает, что всего Кремль якобы собрал 125 единиц.

В то же время корреспондент немецкого таблоида Bild насчитал несколько типов бронированных автомобилей, Искандеры, С-400 и межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Танк на параде был один — музейный Т-34, которому около 80 лет. В прошлом году было около 20 разных танков, а Т-34 каждый год открывал механизированную колонну, в которой всегда были новые. Авиационную часть мероприятия отменили в последний момент.

Танк Т-34 / Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал — министр обороны Сергей Шойгу, перекрестившийся перед выездом на площадь. Перед его началом выступил диктатор Владимир Путин, который повторил фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада.

Слушать его приехали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.