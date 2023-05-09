Диктатор совсем никакой. Путин на 9 мая выступил с нудной речью, повторив свои любимые фантазии о Западе и Украине 9 мая, 11:42 Диктатор Владимир Путин на военном параде в Москве 9 мая (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool/Reuters)

Во вторник, 9 мая, российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на военном параде в центре Москвы, который прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.

Основные тезисы диктатора мало чем отличались от его заявлений, сделанных с начала полномасштабного вторжения. Он повторил свои любимые фантазии о Западе и «киевском режиме». Примечательно, что речь Путина больше касалась нынешней войны РФ против Украины, чем Второй мировой, а в его словах читалось нереальное желание «победы» над Киевом.

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Во время своего нудного выступления Путин в свойственной ему манере заявил, что «цивилизация находится на решающем переломном рубеже», а против России якобы «развязана настоящая война». При этом диктатор забыл упомянуть, что именно его оккупационные войска вторглись на территорию Украины.

Он цинично заявил, что Кремль хочет видеть «будущее мирным, свободным и стабильным», а оккупанты продолжат «защищать Донбасс и обеспечивать безопасность».

Российский диктатор также обвинил Запад в «отвратительной, преступной и смертоносной идеологии превосходства».

«Запад провоцирует кровавые конфликты и перевороты, сеет русофобию и национализм, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия», — озвучил очередной бред он.

Путин добавил, что украинский народ якобы стал «заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада». В его реальности, именно в этом причина войны РФ против Украины.

Диктатор не забыл упомянуть о «священных битвах», вероятно, имея ввиду разрушение войсками РФ мирных украинских городов. Он сказал, что «сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников специальной военной операции», от которых, по версии Путина, зависит «будущее российской государственности».

Российские власти отменили парады на 9 мая в как минимум 21 городе, где они проходили в прошлом году, объясняя это в основном «соображениями безопасности». К диктатору Владимиру Путину в Кремль приехали главы семи стран —Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Беларуси.