Над Украиной уничтожили 23 из 25 российских ракет 9 мая, 07:29 Россияне осуществили две волны ракетных атак по Украине в ночь на 9 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты. Всего в понедельник вечером, 8 мая, и во вторник ранним утром, 9 мая, Россия выпустила 25.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Около 22:00 8 мая россияне выпустили восемь Калибров из носителей в Черном море, направленные на восточные регионы Украины. Их все уничтожили силы ПВО воздушного командования Восток.

Видео дня

Около 04:00 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из четырех бомбардировщиков Ту-95МС (район Каспия).

Бойцы командования Центр уничтожили 14, еще одну сбили в зоне ответственности воздушного командования Юг.

Фото: Николай Олещук/Telegram

Ранее власти Киева сообщили, что в районе столицы утром 9 мая уничтожили около 15 российских ракет. Обломки упали в двух районах Киева: Шевченковском и Голосеевском. В последнем во дворе произошло возгорание. Пострадавших нет.



Накануне Россия совершила на Украину массированную атаку, в частности, на Киев, иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 35 из 35.

