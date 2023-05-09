Над Украиной уничтожили 23 из 25 российских ракет
Россияне осуществили две волны ракетных атак по Украине в ночь на 9 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты. Всего в понедельник вечером, 8 мая, и во вторник ранним утром, 9 мая, Россия выпустила 25.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Около 22:00 8 мая россияне выпустили восемь Калибров из носителей в Черном море, направленные на восточные регионы Украины. Их все уничтожили силы ПВО воздушного командования Восток.
Около 04:00 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из четырех бомбардировщиков Ту-95МС (район Каспия).
Бойцы командования Центр уничтожили 14, еще одну сбили в зоне ответственности воздушного командования Юг.
Ранее власти Киева сообщили, что в районе столицы утром 9 мая уничтожили около 15 российских ракет. Обломки упали в двух районах Киева: Шевченковском и Голосеевском. В последнем во дворе произошло возгорание. Пострадавших нет.
Накануне Россия совершила на Украину массированную атаку, в частности, на Киев, иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 35 из 35.