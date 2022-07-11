Тайна ленд-лиза. Каково истинное значение исторического шага США в поддержку Украины — бывший посол

11 июля, 19:50
ВСУ учатся работать с американскими гаубицами М-777 (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ учатся работать с американскими гаубицами М-777 (Фото:Генштаб ВСУ)

Ожидания от американского ленд-лиза — специального разрешения на упрощенную поставку оружия Украине из США — несколько завышены, признал опытный дипломат Джон Хербст, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.

Об этом Хербст заявил в интервью НВ, комментируя вопрос о том, когда ленд-лиз заработает в полную силу и как он будет выглядеть на практике.

По его словам, ленд-лиз — это лишь рамочное обещание Конгресса США и президента США. Оно состоит в том, что Вашингтон поддерживает Украину и помогать ей победить в этой войне.

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«Но этот документ не говорит об уровне поддержки, о качестве и количестве поставляемого оружия, и самое главное — там нет детального пошагового разбора того, что и в каком порядке будет поставляться, поэтому наши ожидания от этого документа несколько завышены», — пояснил Хербст.

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас американский ленд-лиз для Украины еще не работает. По его прогнозам, поставки могут стартовать в конце лета или начале осени.

30 мая посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что сейчас оружие, получаемое Киевом от Вашингтона, «фактически грантовое» — это прямые выделения из бюджета или от президента США.

Инфографика: НВ

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   США Интервью НВ Поставки оружия Украина-США Джон Хербст Тяжелое вооружение Война России против Украины

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