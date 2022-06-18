«Много факторов». Данилов спрогнозировал, когда заработает ленд-лиз для Украины 18 июня, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас американский ленд-лиз для Украины еще не работает. По его прогнозам, поставки могут стартовать в конце лета или в начале осени.



Об этом Данилов сказал в интервью Liga.net.

«Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе — очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки — это как сутки, а для нас это совсем другие измерения», — сказал секретарь СНБО.

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По его словам, ленд-лиз может заработать в июле-августе или в сентябре, что зависит от «очень многих факторов».

«Надо понимать, что мир не такой большой. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122 и 152 калибра почти не осталось», — добавил Данилов.

30 мая посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас оружие, которое Киев получает от Вашингтона, «фактически грантовое» — прямые выделения из бюджета или от президента США.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре предоставляли союзникам вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (Французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Путин толкает Лукашенко помешать поставке оружия в Украину – Валерий Калиновский, Радио Свобода youtube.com/watch?v=xpGeVqrJE5Y

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