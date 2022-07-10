Через 18 месяцев или даже 34. Экс-посол США в Украине называет предполагаемую дату окончания войны и винит Байдена за медлительность 10 июля, 07:06 Эксклюзив НВ Скептики и оптимисты: экс-посол США в Украине Джон Хербст поясняет, что отношение американских политиков к Украине откорректируют выборы в Палату представителей США уже этой осенью. (Фото:Александр Медведев)

Джон Хербст, опытный дипломат и глава центра Евразии в The Atlantic Council, рассказывает о настроениях в отношении поддержки Украины в политических кругах Вашингтона, объясняет суть ленд-лиза и сожалеет об отставке Бориса Джонсона.

Джон Хербст, посол США в Украине с 2003 по 2006 годы, а ныне глава центра Евразии в The Atlantic Council, — один из немногих американских экспертов, кто глубоко и подробно изучает Украину последние 30 лет.

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С началом масштабной войны России в Украине, опытный дипломат внимательно следит за развитием событий как на фронтах, так и в политических кабинетах Вашингтона, и является хорошим толкователем и первых, и вторых.

В интервью НВ он объясняет конъюнктуру американской политики в отношении Украины, критикует администрацию президента Байдена и называет главные условия, при которых Украина сможет уверенно победить.

— Давайте начнем с актуального: на днях премьер Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Как его отставка повлияет на способность и готовность Великобритании и ее партнеров помочь Украине?

— Короткий ответ — я не знаю. Борис Джонсон, без сомнения, самый дальновидный из нынешних западных лидеров в вопросе российской агрессии в Украине. Он был первым западным лидером, кто, видя планы и подготовку России, посетил Украину. Великобритания первой предоставила Украине вооружение, пока США раздумывали стоит ли его поставлять. Тем самым, Джонсон направил политику Запада в правильное русло. Я уверен, что следующий премьер-министр Великобритании будет также поддерживать Украину. Но будет ли он таким же последовательным, приверженным этой цели и дальновидным, мы не знаем. Скоро увидим.

— Сегодня МВФ и многие эксперты прогнозируют в мире рецессию. В США растет инфляция, которая скажется на стране уже к осени, аналогичная ситуация и в европейских странах. Несет ли эта ситуация риски для Украины, ведь ее потребности в поддержке со стороны союзников весьма значительны?

— Я думаю, этот фактор может влиять на ситуацию поддержки Украины, но, если наша политика в отношении российской войны в Украине продумана, этого не случится. Поддержка, которую правительство США сегодня предоставляет Украине, действительно существенная, но, если сравнить ее с той ценой, которую США заплатит и в деньгах, и в человеческих жизнях, если Владимир Путин победит в Украине, эти цифры будут несоизмеримы. В сравнении с той ценой эта цена малая. Если Путин выиграет в Украине, он погубит огромное количество жизней, и в прямой опасности окажутся наши союзники по НАТО — страны Балтии, Польша и Румыния. Цена защиты для США этих стран возрастет в несколько десятков раз.

— Готов ли американский народ все еще оказывать такую ​​поддержку Украине, или сейчас это больше усилия политического класса?

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