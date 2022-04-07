Сенат США одобрил закон о ленд-лизе для Украины 7 апреля, 09:02 Цей матеріал також доступний українською В последний раз этот закон применялся во времена Второй мировой войны (Фото:MarkThomas/pixabay.com)

Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Как сообщает Politico, в последний раз эта программа использовалась во времена Второй мировой войны.

Издание отмечает, что тот факт, что американские законодатели прибегли к такой экстраординарной тактике, свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину угрозу либеральному порядку.

Видео дня

Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может победить в борьбе с российскими оккупантами.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других поставок в Украину, сократив бюрократическую волокиту.

Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.

Издание пишет, что пока не ясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты Конгресса США пойдут на предварительно запланированный двухнедельный перерыв.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.