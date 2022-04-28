Палата представителей США окончательно поддержала ленд-лиз для Украины
Законопроект ранее единогласно поддержал Сенат США (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)
В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает пресс-служба Палаты.
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Законопроект поддержали 417 членов Палаты, против выступили десять. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.
До этого Палата провела часовые дебаты перед принятием законопроекта.
Как объяснил глава Офиса президента Андрей Ермак, в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.
«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий».
Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.
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