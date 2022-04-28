Палата представителей США окончательно поддержала ленд-лиз для Украины 28 апреля, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Законопроект ранее единогласно поддержал Сенат США (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает пресс-служба Палаты.

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Законопроект поддержали 417 членов Палаты, против выступили десять. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

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До этого Палата провела часовые дебаты перед принятием законопроекта.

Как объяснил глава Офиса президента Андрей Ермак, в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.

«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий».



Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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