Посол Маркарова о поставках оружия из США: Это еще не ленд-лиз 30 мая, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Поставки американских гаубиц M777 в Украину, 22 апреля 2022 года (Фото:U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Переданное оружие фактически является грантовым.

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Об этом сообщила посол Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

«Все то оружие, которое мы получаем сейчас, — это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США… Ленд-лиз — это четвертый инструмент, который мы можем задействовать», — отметила она.

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Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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