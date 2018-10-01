Озеро раздора. Как исторический компромисс между Сербией и Косово перерос в новый конфликт

В Косово протестуют против возможного обмена территориями с Сербией

Последние дни сентября принесли новое обострение политического кризиса в один из самых нестабильных регионов Европы – Балканы. На фоне непростых переговоров между Сербией и Косово о возможности обмена землями, внезапное посещение приграничных территорий косовским лидером Хашимом Тачи дало толчок очередному конфликту между двумя странами.

Сербия обвинила косовскую сторону в провокации, привела войска в боевую готовность и заявила, что обратится за помощью к России.

В то же время в случае успеха территориальный компромисс между Сербией и Косово может стать историческим – в таком случае эти страны впервые мирно урегулируют взаимный конфликт.

НВ рассказывает о подробностях сложившейся ситуации.

Что возмутило Сербию

В течение последнего месяца, начиная с конца августа, Сербия и Косово жили обсуждением возможного территориального компромисса между двумя бывшими югославскими республиками.

В начале сентября в Брюсселе сорвались запланированные переговоры между Вучичем и Тачи

25 августа сербский президент Александр Вучич и косовский лидер Хашим Тачи впервые публично заявили о том, что рассматривают возможность изменения текущих границ между государствами – через обмен наиболее спорными территориями. Лидеры двух стран не уточнили, какие земли могут стать предметом такого обмена, однако призвали мировое сообщество поддержать их усилия. Очевидно, речь будет идти о северных частях Косово, населенных преимущественно сербами, и южных регионах Сербии, где компактно живут косовские албанцы (к примеру, Прешевская долина), полагают международные обозреватели.

С момента заявления прошел месяц, однако за это время - вместо ожидаемого прогресса в переговорах - отношения между Сербией и Косово лишь обострились.

В начале сентября в Брюсселе сорвались запланированные переговоры между Вучичем и Тачи при участии Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини. Тогда сербский лидер отказался встречаться с Тачи из-за того, что косовская сторона не согласовала программу его исторического визита в Косово – в населенные сербами регионы.

Президент Сербии Александр Вучич на озере Газиводе в Косово 8 сентября / Фото ЕРА

В частности, спор шел вокруг посещения Вучичем озера Газиводе - стратегически важного водохранилища на границе двух стран и расположенной там ГЭС. Электростанция находится на территории Косово, однако является частью сербской энергосистемы. И хотя в итоге Вучич смог посетить Газиводе (Косово уступило требованиям ЕС), его визит "разъярил Приштину", как отмечает Reuters.

29 сентября на водохранилище Газиводе приехал уже косовский лидер Хашим Тачи – причем в сопровождении спецназа. Он объехал озеро на полицейском катере. И хотя Тачи утверждал, что силовики лишь "обеспечивали безопасность", а сам он просто "выпил кофе" с рабочими на водохранилище, его визит возмутил Сербию.

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Вучич заявил, что обсудит ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным и обратится к нему за "советом" и "поддержкой"

Белград заявил о захвате косовским спецназом контроля над водохранилищем и близлежащими объектами, а также о фактах задержания нескольких сербов. Кроме того, президент Сербии назвал действия Тачи провокацией и отдал приказ привести сербскую армию в состояние полной боевой готовности. Также в состояние полной боеготовности привели сербскую полицию

Вучич также заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию 2 октября. По словам сербского президента, к Путину он намерен обратится за "советом" и "поддержкой".

На 1-5 октября в Сербии уже запланированы совместные учения сербских ВВС и воздушно-космических сил России, с участием российских истребителей и вертолетов.

Ранее в НАТО и ЕС неоднократно высказывали опасения относительно растущего влияния России на Балканах и в Сербии.

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Почему протестуют в Косово

Спорный визит косовского лидера Хашима Тачи в приграничные с Сербией регионы прошел на фоне массовых протестов в Косово.

29 сентября, когда Тачи заявлял о "едином, независимом и суверенном Косово" на озере Газиводе, тысячи людей вышли на улицы Приштины, косовской столицы. Около 20 тыс. человек протестовали против возможного обмена территориями с Сербией – компромиссного плана, озвученного в августе лидерами двух стран.

Противники такого варианта скандировали "Никаких торгов территориями страны!". Альбин Курти, лидер косовской Партии самоопределения – одного из инициаторов митинга – обвинил Тачи в недопустимых уступках Сербии.

"Косово не может быть разделено, независимость не вызывает сомнений", - заявил Курти.

Как реагирует мировое сообщество

Несмотря на остроту текущего конфликта между Белградом и Приштиной, международное сообщество считает возможный обмен территориями двух стран шансом на долгосрочное урегулирование конфликта между ними.

Категорически против такого варианта выступает лишь Германия. По мнению официального Берлина, перераспределение нынешних границ между Сербией и Косово может стать прецедентом и привести к дальнейшим территориальным спорам на Балканах.

Если переговоры об обмене территориями провалятся, Косово "превратится в замороженный конфликт, что, в свою очередь, приведет к его неминуемому взрыву"

Однако ЕС и США намерены поддержать компромисс между Сербией и Косово даже вопреки позиции Германии. Об этом свидетельствует дипломатическая корреспонденция между Брюсселем и Вашингтоном, выдержки из которой 29 сентября обнародовало американское издание The Washington Post.

"Впервые в истории Сербия и Косово могут разрешить взаимные противоречия путем диалога", - говорится в докладе, подготовленном внешнеполитическим ведомством ЕС для согласования позиции с Госдепом США. Если же переговоры об обмене территориями провалятся, Косово "превратится в замороженный конфликт, что, в свою очередь, приведет к его неминуемому взрыву", сказано в документе, который цитирует The Washington Post.

В нем отдельно подчеркивается опасность роста радикальных настроений в Косово, населенном преимущественно мусульманами. Если территориальный компромисс с Сербией будет провален, регион может стать "наиболее плодотворной почвой для радикализации и криминализации", полагают европейские дипломаты.

В течение 10 лет с момента провозглашения независимости Косово в феврале 2008 года Сербия (как и Россия) отказывается признать самостоятельность новообразованного государства.

Согласно сербской конституции, территория Косово все еще является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически власти Сербии не контролируют Косово. В то же время независимость страны признали около 100 стран ООН.

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