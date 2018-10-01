Конфликт на Балканах. Может ли начаться война между Сербией и Косово

Между Белградом и Приштиной обострились отношения. Лидер Косово Хашим Тачи за штурвалом полицейского катера в сопровождении спецназа объехал водохранилище Газиводе - ключевой энергетический объект на севере автономного сербского края. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Поездка полицейского катера и протесты

Поездка была пятнадцатиминутной. Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боевую готовность армию и попросил поддержки у Путина. Главы РФ и Сербии должны встретиться во вторник, 2 октября, где якобы будет решен вопрос о роли России в урегулировании конфликта. Косовский спецназ оставил местность.

Инцидент произошел на фоне разговоров об обмене территориями между Сербией и Косово, который, по мнению сторонников этой идеи, положит конец конфликту. Вучич и Тачи якобы предварительно договорились об условиях обмена, повлекшего активное сопротивление оппозиции в обеих странах, а также Берлина.

В то же время в Приштине в субботу произошла крупная акция протеста против попыток раздела Косово. Протестующие с национальными флагами соседней Албании скандировали "Никаких торгов территориями страны!". При этом США и Россия поддерживают инициативу по обмену землями.

Нарушение соглашений

Президент Сербии Вучич заявил, что власти Приштины уже в третий раз с начала этого года "абсолютно неадекватно" подрывают мир. По мнению Вучич, вопреки Брюссельскому соглашению под видом "прогулки" и "кофе" происходила провокация.

Подразделения, которые ворвались на север Сербии, были этнически албанскими

В результате нарушено Соглашение о свободе передвижения. А также резолюция 12/44. В то же время он подчеркнул, что армия Косово имеет право въезда на территорию преимущественно населенного сербами северного Косово только в двух случаях: одобрение НАТО и полное согласие местной сербской общины. Эти условия не являются альтернативными, они обязательные.

"В операции приняли участие более 130 спецназовцев из Косово. Все они были вооружены автоматическим оружием. Они зачистили все прилегающие пути без причины, жестко скрутив четырех человек. Подразделения, которые ворвались на север, были этнически чисто албанскими. В этом бандитском нападении 100 процентов членов сил безопасности Косово были албанцами", - рассказал Вучич.

Хашим Тачи после посещения озера рассказал, что провел замечательный день и сумел пообщаться как с сербами, так и с албанцами, которые работают на территории области.

"Прекрасное место, прекрасный уголок. Это наше богатство и чудо божье - Косово. Мы работаем над новым Косово - европейским и евроаталнтичним", - сказал Тачи.

Ни в Сербии, ни в Косово никто не имеет ни намерений, ни возможностей воевать, отметил юрист-международник Геннадий Друзенко. Обе стороны стратегически хотят стать членами Евросоюза. И конфликт может помешать европейским устремлениям.

В Сербии с 1 по 5 октября пройдут совместные летно-тактические учения воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Частично признанное Косово

Республика Косово - частично признанное государство, независимость которой косовский парламент провозгласил в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Через два года Международный суд ООН признал это решение законным. При этом Сербия независимость республики не признает и называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, несмотря на то, что фактически властями Сербии Косово не контролируется.

Украина не признает Косово

Край Косово де-юре является территорией Сербии, однако фактически управляется албанской администрацией при поддержке США и ряда стран ЕС. Независимость региона была признана Вашингтоном в 2010 году. На севере республики проживают сербы. Кроме Сербии, самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция, а также Украина.

В последние месяцы Белград и Приштина пытаются найти "компромиссное решение" по корректировке границ и обмена территориями, чтобы четко определить границы Сербии и непризнанной республики.

В Евросоюзе отреагировали на конфликт и сказали, что воспринимают ситуацию серьезно и сдержанно, а также поддерживают контакт со всеми сторонами.