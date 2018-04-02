Косово и Сербия на ножах. Чем грозит региону новый конфликт

26 марта в Косово задержали и депортировали сербского политика Марко Джурича, что вызвало жесткую реакцию Сербии и спровоцировало серьезный политический кризис в регионе. 29 марта Сербия начала военные учения Sadejstvo 2018 на полигоне недалеко от Косово. А косовские сербы теперь готовятся создать свою автономию внутри Косово.

Нынешнее обострение отношений между Белградом и Приштиной, нарастающее последние несколько месяцев, называют самым серьезным за 10 лет с момента провозглашения независимости Косово в феврале 2008 года.

Согласно сербской конституции, территория Косово все еще является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически власти Сербии не контролируют Косово.

НВ рассказывает, почему регион вновь оказался на пороге конфликта.

Что произошло

Необходимость урегулировать отношения с Косово, независимость которого Сербия отказывается признавать, стала для Белграда важнейшей составляющей процесса евроинтеграции. ЕС признал Сербию приоритетным кандидатом на вступление и теперь ожидает от нее решения косовской проблемы.

Чтобы найти выход из ситуации, летом 2017 года президент Сербии Александр Вучич дал старт "внутреннему сербскому диалогу" по Косово. Он призвал элиты страны, включая сербскую общину в самом Косово, высказать свое видение будущего Косово, а также отношений между Белградом и Притштиной и возможных компромиссов в этом вопросе.

Президент Сербии назвал инцидент "брутальной провокацией", а меры косовских полицейских - "бандитскими" и "террористическими"

26 марта 2018 года, в рамках инициативы по "внутреннему диалогу" в городе Косовская Митровица на севере Косово должен был состояться круглый стол с участием высокопоставленных чиновников обеих стран. В частности, из Белграда должны были приехать несколько министров сербского правительства и глава президентской администрации, а также Марко Джурич – главный политик Сербии, ответственный за проблему Косово, руководитель Администрации Косово и Метохии.

Косовских сербов на встрече представляли мэры тех городов, где компактно живут сербы, и сербские министры из правительства Косово, представители партии Сербский список.

Однако официальная Приштина, опасаясь "разжигания розни", запретила въезд в Косово сербским чиновникам для участия в круглом столе. Многие из них этот запрет проигнорировали, в результате событие обернулось политическим скандалом.

Прямо во время заседания круглого стола, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в зал прорвались косовские полицейские, арестовали Джурича и доставили его в полицейский участок. Позже политика депортировали в Сербию. В результате столкновений сербских активистов с силовиками пострадали несколько десятков человек.

Последствия инцидента

Сербия отреагировала на происшествие крайне жестко. Президент Вуйчич назвал инцидент "брутальной провокацией", а меры косовских полицейских - "бандитскими" и "террористическими".

"Все, кто участвовал в этом похищении, будут привлечены к ответственности перед государственными органами Сербии, - заявил сербский президент. - Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир, но мы не позволим никому ставить под угрозу безопасность наших граждан".

Кроме того, Вуйчич обвинил европейскую миссию EULEX, которая координирует в Косово реформу правоохранительной системы, в прямой поддержке действий косовской полиции.

За поддержкой и советом, по данным сербских СМИ, сербский президент обратился к российскому коллеге Владимиру Путину, хотя их телефонные переговоры не подтвердила ни одна из сторон.

Чтоб уладить накал политических страстей, 27 марта в Косово срочно прибыла глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Их переговоры с Вуйчичем длились несколько часов, а по итогам встречи было озвучено формальное заявление о том, что "в национальных и государственных интересах Сербии сохранять мир, стабильность и прогресс на пути в ЕС".

29 марта Сербия начала антитеррористические учения на приграничных территориях с Косово. В них задействовали артиллерию, пехоту и авиацию

Однако спустя два дня, 29 марта, Сербия начала антитеррористические учения Sadejstvo 2018 на приграничных территориях с Косово. В них задействовали артиллерию, пехоту и авиацию – в частности, боевые сербские самолеты были замечены над приграничным населенным пунктом Прешево.

Тем временем ситуация осложнилась и в самом Косово. Сразу после инцидента с выдворением Джурича сербские активисты перекрыли отдельные дороги, соединяющие сербскую и албанскую части Косово. Правда, уже вскоре миротворцам KFOR удалось убедить их разблокировать трассы.

В то же время сербские политики, представители партии Сербский список, вышли из состава коалиционного правительства. Это грозит Республике Косово досрочными парламентскими выборами.

Кроме того, в партии анонсировали самостоятельное создание сербской автономии внутри Косово - Сообщество сербских муниципалитетов должно появиться 20 апреля. Джурич уже дал понять, что Белград поддержит эту инициативу.

Новые риски для Косово

Нынешняя вспышка напряженности во отношениях Косово и Сербии может окончательно сорвать мирный переговорный процесс между сторонами с участием ЕС, опасаются аналитики.

В начале 2018 года Сербия уже заявила о выходе из переговоров после того, как 16 января в той же Косовской Митровице был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович.

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Теперь же существует риск того, что Белград предпримет более радикальные меры и будет настаивать на разделении Косова на сербскую и албанскую части – такая идея давно обсуждается в Сербии. В частности, в ее поддержку высказывался министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Сценарий разделения Косово может поддержать Россия, чтобы оправдать аннексию Крыма и при этом посеять нестабильность на Балканах.

"Я не удивлюсь, если Вучич выступит с таким предложением", - заявила в комментарии Международному французскому радио Елена Милич глава белградского Центра евроатлантических исследований. Сценарий разделения Косово она называет опасным для всего региона, так как он может стать прецедентом для Боснии и Герцеговины, Македонии и других балканских стран. Милич полагает, что сценарий разделения Косова поддержит и Россия, чтобы "оправдать аннексию Крыма и при этом посеять нестабильность на Балканах".

Дестабилизация ситуации в Косово всякий раз укрепляет позиции России, борющейся с ЕС за влияние на Сербию. К примеру, после убийства Ивановича пророссийское движение Сербская лига обратилось к Белграду с просьбой начать переговоры с Москвой о введении российских миротворцев в Косово.

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