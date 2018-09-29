Президент Сербии распорядился привести армию в состояние полной боеготовности  

Президент Сербии Александр Вучич, который также является верховным главнокомандующим ВС страны, приказал, чтобы вся сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности, передает информационное агентство Tanjug.

Приказ был передан начальнику Генерального штаба сербских вооруженных сил.

Как известно, около 60 спецназовцев из Косово вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой ГЭС Газиводе на границе Сербии и Косово. Потом они заняли Центр экологии и спорта в населенном пункте Зубин Поток. По информации сербской полиции, были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений".

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Напомним, 3 августа на север Косово были переброшены подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) из-за риска дестабилизации ситуации.

Также сообщалось, что 9 августа президент Сербии Александр Вучич выступил за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии, чтобы избежать двустороннего конфликта.

Накануне президент Косово Хашим Тачи заявил, что планирует предложить в Брюсселе на переговорах с Белградом присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН.

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