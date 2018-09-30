В Косово прошли массовые протесты против обмена территориями с Сербией

Согласно условиям возможного обмена территориями часть северного Косово может перейти к Сербии (кадр из видео)

В столице Косово Приштине 29 сентября несколько десятков тысяч человек протестовали на площади Скандербег против обмена территориями с Сербией, возможность которого предположили президенты стран Хашим Тачи и Александр Вучич накануне.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторонники партии Самоопределение держали плакаты и национальные флаги соседней Албании, скандируя "Никаких торгов территориями страны!".

Наиболее обсуждаемый сценарий обмена территориями состоит в том, что часть северного Косово, населенная в основном сербами, перейдет Сербии, а населенная преимущественно албанцами Прешевская долина в Сербии станет частью Косово. Президент Косово Хашим Тачи ради присоединения части сербской территории готов изменить косовскую конституцию.

Лидеры Евросоюза не поддерживают изменений границ между Косово и Сербией - это может привести к перераспределению других границ на Балканах и возродить этническое насилие 1990-х.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН.

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