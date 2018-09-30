РФ и Сербия проведут совместные военные учения из-за конфликта в Косово

чения будут проводиться на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8

В Сербии с 1 по 5 октября пройдут совместные летно-тактические учения воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мининстерства обороны РФ.

Учения БАРС-2018 будут проводиться на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8 в рамках объединенных экипажей.

Как заявили в Минобороны РФ, всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Отмечается, что в ходе маневров летчики выполнят перехват воздушных целей, отработают элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.

Напомним, 29 сентября верховный главнокомандующий ВС Сербии, приказал, чтобы вся сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности из-за того, что около 60 спецназовцев из Косово вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое обеспечивает водой ГЭС Газиводе на границе Сербии и Косово.

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