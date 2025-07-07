На фоне остановки помощи для Украины. В Европе опасаются, что США перестанут обновлять программное обеспечение для военной техники — NYT
Британские военные обучают украинских в рамках Operation Interflex (Фото: gov.uk)
В Европе опасаются, что США могут остановить обновление важного программного обеспечения для военной техники на фоне решения Пентагона приостановить отправку помощи Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Европе не хватает качественных альтернатив некоторой оборонной технике, которую производят американские компании. Среди них F-35, системы противоракетной обороны Patriot, ракетные установки, сложные беспилотники, дальнобойная артиллерия со спутниковым наведением, интегрированные системы командования и управления, средства кибервойны, в частности программное обеспечение, необходимое для работы техники.
Европейские страны, которые уже много инвестировали в американское оружие, задумываются, стоит ли им продолжать инвестировать в уже доступные передовые технологии Америки или развивать собственную оборонную промышленность.
«Дебаты о расходах стали более актуальными, поскольку Соединенные Штаты сокращают свою поддержку Украины. Администрация Трампа недавно объявила, что приостанавливает поставки оружия, оставляя европейским союзникам возможность активизироваться», — говорится в материале.
Издание предполагает, что Европа, вероятно, будет оставаться зависимой от ключевых американских технологий.
«Некоторые чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может когда-то скрыть критически важные обновления программного обеспечения, что усиливается периодическими сомнениями Трампа относительно обязательств перед НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России», — добавляет издание.
Прекращение помощи США Украине — главное
1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.
2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.
МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.
Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.
Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.
3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.