В Европе опасаются, что США могут остановить обновление важного программного обеспечения для военной техники на фоне решения Пентагона приостановить отправку помощи Украине , сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Европе не хватает качественных альтернатив некоторой оборонной технике, которую производят американские компании. Среди них F-35, системы противоракетной обороны Patriot, ракетные установки, сложные беспилотники, дальнобойная артиллерия со спутниковым наведением, интегрированные системы командования и управления, средства кибервойны, в частности программное обеспечение, необходимое для работы техники.

Европейские страны, которые уже много инвестировали в американское оружие, задумываются, стоит ли им продолжать инвестировать в уже доступные передовые технологии Америки или развивать собственную оборонную промышленность.

«Дебаты о расходах стали более актуальными, поскольку Соединенные Штаты сокращают свою поддержку Украины. Администрация Трампа недавно объявила, что приостанавливает поставки оружия, оставляя европейским союзникам возможность активизироваться», — говорится в материале.

Издание предполагает, что Европа, вероятно, будет оставаться зависимой от ключевых американских технологий.

«Некоторые чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может когда-то скрыть критически важные обновления программного обеспечения, что усиливается периодическими сомнениями Трампа относительно обязательств перед НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России», — добавляет издание.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.