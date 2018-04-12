Организация по запрещению химоружия подтвердила отравление Скрипаля Новичком

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Организация по запрещению химоружия подтвердила отравление Скрипаля Новичком

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен экс-агент Сергей Скрипаль.

Об этом сообщает ВВС.

В докладе прямо не указывается название нервно-паралитического вещества, но дается согласие с выводами расследования, проведенного Соединенным Королевством.

ОЗХО провела расследование по просьбе правительства Великобритании.

Эксперты ОЗХО работали в британском Солсбери с 19 марта.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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