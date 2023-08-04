Появились спутниковые снимки подбитого Оленегорского горняка в Новороссийске 4 августа, 17:41 Подбитый БДК Оленегорский горняк, 4 августа 2023 года (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

В Сети появились спутниковые снимки большого десантного корабля страны-агрессора России Оленегорский горняк, который сильно кренится на один борт после атаки морскими дронами в Новороссийске Краснодарского края.

Снимки, сделанные компанией Planet, опубликовал в Twitter аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси. Судя по ним, россияне дотянули подбитый корабль до Новороссийской бухты.



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Спутниковые снимки соответствуют ранее опубликованным видео, на которых корабль пытаются буксировать в Новороссийск.

Инфографика: Joseph Dempsey / Twitter via Planet

OSINT-аналитик Бенджамин Питтет также опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, как из судна вытекает топливо.

Оленегорский горняк: что известно о поражении российского корабля

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник. По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

Оленегорский горняк — видео поражения и последствий