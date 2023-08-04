«Тонет, пока его тянут». Появилось видео поврежденного корабля Оленегорский горняк после атаки в Новороссийске
Поврежденный корабль Оленегорский горняк (Фото:t.me/astrapress)
Появилось видео поврежденного корабля Оленегорский горняк после атаки украинских дронов в Новороссийске в пятницу, 4 августа.
Видео было опубликовано в Telegram-канале ASTRA.
На кадрах видно, как два судна буксируют Оленегорский горняк, который сильно наклоняется в сторону.
«Они его тянут, он накреняется», — говорит мужчина на видео.
«Тонет, пока его тянут», — добавил другой.
Оленегорский горняк: что известно о поражении российского корабля
4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.
Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.
В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник.
По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.