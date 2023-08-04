«Тонет, пока его тянут». Появилось видео поврежденного корабля Оленегорский горняк после атаки в Новороссийске 4 августа, 11:50 Поврежденный корабль Оленегорский горняк (Фото:t.me/astrapress)

Появилось видео поврежденного корабля Оленегорский горняк после атаки украинских дронов в Новороссийске в пятницу, 4 августа.

Видео было опубликовано в Telegram-канале ASTRA.

На кадрах видно, как два судна буксируют Оленегорский горняк, который сильно наклоняется в сторону.

«Они его тянут, он накреняется», — говорит мужчина на видео.

«Тонет, пока его тянут», — добавил другой.

Оленегорский горняк: что известно о поражении российского корабля

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.

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Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник.

По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

Оленегорский горняк — видео поражения и последствий