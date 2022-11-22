Шольц призвал быть готовыми к эскалации из-за неудач России в войне 22 ноября, 16:18 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал быть готовым к эскалации войны России против Украины из-за растущих неудач войск РФ.

Об этом сообщает Reuters.

«Ввиду развития войны, а также видимых и растущих неудач России… мы должны быть готовы к эскалации», — сказал Шольц.

Он добавил, что эта эскалация может включать дальнейшее разрушение инфраструктуры Украины.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что российский диктатор Владимир Путин думал, что сможет победить Украину за считанные дни, но за девять месяцев войны терпит неудачу за неудачей.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя, а, по данным Украэнерго, в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.