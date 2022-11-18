Удары РФ по критической инфраструктуре. Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя — Шмыгаль

18 ноября, 17:00
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Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Об этом сообщает Укринформ.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи», — сказал он.

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По его словам, только в течение вторника, 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет.

«Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — сказал Шмыгаль.

НВ
Фото: НВ

Премьер заявил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставок дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсах для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 10 октября Россия повредила 30% электростанций в Украине.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что массированный ракетный обстрел Украины 15 ноября является наиболее масштабной атакой на украинские объекты критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=kHs4gEIY6vU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Энергосистема Денис Шмыгаль Война России против Украины

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