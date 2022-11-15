Превзошли атаку 10 октября. Войска РФ уже выпустили по Украине около 100 ракет — Воздушные силы ВСУ

15 ноября, 17:20
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Андрей Небитов/Telegram

Андрей Небитов/Telegram

Во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по Украине уже около 100 ракет.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Итоги общие сделаем чуть позже. Но есть работа ПВО, есть сбивания по всей территории Украины. Уже выпущено 80 ракет и еще летит не менее 20. То есть около 100 ракет уже выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, тогда было 84 ракеты, здесь уже есть 100 ракет», — отметил он.

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Игнат добавил, что основная цель оккупантов — объекты критической инфраструктуры.

«Да, это массированный удар. Да, объекты критической инфраструктуры — первая цель. Но видим, последствия атак ракетных есть и по жилым объектам, к сожалению», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

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По его словам, войска РФ предварительно выпускали ракеты Х-101 и Х-555.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

https://www.youtube.com/watch?v=Xb8hn4q-bg0&feature=youtu.be

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины

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