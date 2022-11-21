Путин хотел победить Украину за считанные дни, но через девять месяцев терпит неудачу за неудачей — Столтенберг 21 ноября, 17:14 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Российский диктатор Владимир Путин думал, что сможет победить Украину за считанные дни, но за девять месяцев войны терпит неудачу за неудачей, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время брифинга на сессии Парламентской ассамблеи НАТО Столтенберг заявил, что Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда вторгся в Украину.

Диктатор, по мнению генсека, недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе и недооценил единство и неустанную решимость союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину.

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«Он думал, что сможет победить Украину за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Как совсем недавно — Херсон», — говорит Столтенберг.

При этом генсек отметил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию, которая сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск.

Столтенберг отметил, что страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, хоть поддержка и имеет свою цену.

«Но цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами. А украинцы, они платят цену, которая измеряется кровью. И если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену. Авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы», — подчеркнул генсек.

В конце октября Столтенберг говорил, что НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должен нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины.