Главная военная цель России сейчас. Чего добивается Путин
Ради чего ВС РФ (и Вагнер) нарушают все «правила ведения боевых действий» и вместо того, чтобы атаковать между мощными украинскими укреплениями — начинают одну лобовую атаку за другой
Растет число сообщений о том, что из-за огромных потерь первой волны Путин готовит очередную волну мобилизации резервистов. Проблема остается той же, что и в случае с «1-й волной»: Минобороны РФ постоянно оказывается не в состоянии одновременно мобилизовать, вооружить, обучить и обеспечить офицерским составом более чем 75 тыс. новых военнослужащих. Добавьте еще 23 тыс. завербованных, экипированных и обученных ЧВК Вагнера — получается около 100 тыс. Тот максимум, что они могут выдать за один раз (на что уходит 2−3 месяца). Но, поскольку примерно половина резервистов, мобилизованных в октябре, к настоящему времени «израсходована», Путин «должен» мобилизовать еще одну волну, просто чтобы продолжать войну.
Таким образом, мы должны ожидать, что еще «около 100 тыс.» «свежих» российских солдат выйдут на поле боя в середине декабря. Их будет меньше, если ЧВК Вагнера не найдет еще 23 тыс. зеков, готовых превратиться в мясо ради интересов Путина.
Тем не менее, есть еще одна важная вещь, о которой следует помнить: как и самый первый вывод войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей, а затем катастрофа на востоке Харьковской области, а затем вывод войск из Херсона, показали, что всякий раз, когда у ВС РФ более 150 тыс. комбатантов, развернутых на территории Украины, их логистика начинает давать сбой, снабжение не обеспечивается. ВС РФ в таком случае вынуждена отступать на том или другом участке фронта. Это произошло уже трижды и, безусловно, произойдет снова.